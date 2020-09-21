شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات خطيرة ومتسارعة.. تحركات عسكرية أمريكية عاجلة في الخليج بعد توجيه أقوى تهديد لحلفائها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تحركات عسكرية مفاجئة في الخليج العربي، وذلك بالتزامن مع إطلاق إيران أقوى تهديد لحلفاء واشنطن المنطقة.

وذكر الأسطول الأمريكي الخامس، في بيان الجمعة، أن حاملة الطائرات (USS Nimitz CVN-68) رفقة طرادين صاروخيين، وكذلك المدمرة (USS Sterett DDG-104)، دخلت إلى مياه الخليج، وذلك لأول مرة منذ 10 أشهر.

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وأوضح أن “المجموعة الضاربة بقيادة حاملة الطائرات ستنفذ عمليات وتدريبات مشتركة مع الشركاء في المنطقة وفي التحالف، وكذلك ستقدم دعمًا جويًّا في تنفيذ عملية العزم الصلب”.

وتحتضن السفينة نحو 70 طائرة ومروحية، من بينها 48 مقاتلة قاذفة متعددة المهمات من طراز “F/A-18 Hornet”.

ويأتي هذا بالتزامن مع تهديد قائد القوات البحريّة في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنغسيري، لدول الخليج بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاق التطبيع مع إسرائيل منتصف الشهر الجاري.

تحركات عسكرية أمريكية عاجلة في الخليج



وقال “تنغسيري” في مقابلة مع وكالة أنباء “إيسنا”: “لا ينبغي لدول الخليج جعل موطئ قدم لإسرائيل في المنطقة، فذلك سيعود عليهم بالأذى.. مجيء إسرائيل إلى منطقة الخليج لن يكون لصالح الدول الخليجيّة وسيشكل تهديدًا لإيران”.

كما شدد على أن إيران لن تكون البادئة بأي حرب “لكننا لن نخشاها إن وقعت”، قائلًا: “سنرد بحزم على أي تهديد يطال أي نقطة من إيران.. سنقطع يد كل من يتطاول على مصالح إيران ومقدساتها وثورتها وشرفها.. إذا وقعت الحرب سنخرج الأعداء جثثًا من مضيق هرمز”.

وتصاعدت حدّة التوترات بين طهران وواشنطن بعدما انسحب “ترامب” من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران، في مايو/آيار 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية أمريكية شديدة على طهران.