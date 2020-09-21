شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تهيمن على العالم وزلزال عنيف يضرب القارة.. العرافة العمياء التي تنبأت بكورونا وهجمات 11 سبتمبر تثير هلع العالم بتوقعات مخي... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشار تقرير لصحيفة ميرور البريطانية، أن فانغيليا بانديفا غوشتيروفا الشهيرة باسم “فانغا” و هي امرأة عمياء ولدت في (31 يناير 1911)، وتوفيت في 11 أغسطس 1996م في بلغاريا نالت شهرة واسعة بسبب نبوءاتها العديدة. فقد تنبأت بحدوث موجة كبيرة تغطى الشاطئ و اختفاء الناس تحت الماء، وهو ما فسره البعض على أنه تدمير تسونامي لتايلاندا في عام 2004.

وقد ذكر موقع قناة Lbc أنها كانت قد تنبأت ايضا بهجمات 11 سبتمبر. ففى عام 1989، تنبأت أن أمريكا ستتعرض لطيرين من الصلب فى هجوم إرهابى، فيما تم تفسيره لاحقًا على أنه إشارة إلى 11 سبتمبر، وقالت: “الرعب.. الرعب! الإخوة الأمريكيون سوف يسقطون بعد أن هاجمتهم الطيور الفولاذية.. الذئاب سوف تعوى فى الأدغال، والدم البرىء سوف يتدفق”.

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كما تنبأت بوصول أوباما للبيت الأبيض، حيث قالت أن البيت الأبيض سيكون فيه رئيس أسود وذلك أثناء حكم بوش الأب ولكن جاء بعد بوش الأب كلينتون ثم بوش الإبن، و فقدت فانغا مصداقيتها، ولكن تحققت نبوءتها بعد وفاتها ب12 عاماً حيث جاء أوباما الأسود إلى البيت الأبيض.

الصين تهيمن على العالم وزلزال عنيف

وأشار موقع ميرور أيضاً إلى توقعاتها القاتمة لعام 2020 التي تحققت، فقد توقعت إنتشار فيروس كورونا، حيث قالت “مرض خطير سيكتسح العالم في عام 2020” برغم وفاتها منذ ٢٣ عام.

ومن الأحداث الأخرى الّتي تنبأت بها في 2020 هي إنهيار الدولار الأميركي، كما تحدّثت عن تزعّم الصين للعالم إقتصادياً وعسكرياً.

أما عن التوقعات المنتظرة، فقد تنبأت أن تضرب القارة المزيد من موجات المد والزلازل، ومن المتوقع أيضًا أن نيزكا سيقع على روسيا.

بالإضافة الى ذلك، تنبأت فانغا بخطر تنتظره حياة كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب. فقد تنبأت بإصابة رئيس الولايات المتحدة الأميركية بمرض خطير واغتيال الرئيس الروسي على يد أحد العاملين في الكرملين.

أمّا عن تنبوءات المستقبل، فتحدّثت فانغا عن جفاف سيصيب العالم 2170، وانتهاء العالم في عام ٥٠٧٩، وذلك حسب تقرير صحيفة ميرور. والذي أشار أيضا إلى توقعات بتغيير مدار الأرض فى عام 2023. وإطلاق الولايات المتحدة سلاح تغير المناخ على روما التي يسيطر عليها المسلمون فى عام 2066. و اكتشاف البشر السفر عبر الزمن فى عام 2304.