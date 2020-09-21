شكرا لبحثكم عن خبر عشرات القتلى والجرحى الحوثيين.. الجيش الوطني يحرر مواقع استراتيجية في بير المرازيق بمحافظة الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني الأحد بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية في محافظة الجوف. وقال العميد الركن عبدالله الزوقري ركن تدريب المنطقة العسكرية السادسة "إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية استعادت مواقع عسكرية ذات أهمية استراتيجية، قريبة من منطقة بير المرازيق شرق محافظة الجوف، والخط الدولي الرابط بين محافظة الجوف ومأرب. واشار الى ان المعارك أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية. وأكد أن المليشيا الانقلابية أصبحت اليوم تعيش لحظاتها الأخيرة نتيجة الضربات الموجعة والأليمة التي تلقتها وتكبدتها خلال الفترة الماضية، على يد أبطال الجيش والمقاومة.

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