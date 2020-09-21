مليشيا الحوثي تقتحم إحدى قرى البيضاء بالدبابات وتدمر عدة منازل

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الأحد، بأن مليشيا الحوثي اقتحمت إحدى قرى محافظة البيضاء بالدبابات ودمرت عدة منازل، وأصابت امرأة بجروح خطيرة.

وذكرت المصادر، إن المليشيا اقتحمت قرية المساوعة في بلدة الظفريين التابعة لمديرية الطفة، و شنت قصفا بالدبابات والأسلحة الثقيلة على القرية، ما أدى إلى إصابة زوجة المواطن ناجي علوي المسوع الظفري.

وأكدت المصادر أن القصف العدواني الحوثي على القرية، تسبب في تدمير واحراق منازل وسيارات عدد من المواطنين، وترويع الاطفال والنساء والمدنيين.

وأشارت المصادر الى أن المليشيا، نفذت عقب اقتحامها القرية حملة اختطافات واسعة، طالت العشرات من أهالي القرية، وقامت بنهب عدد من سيارات المواطنين من أمام منازلهم ونقلها إلى خارج القرية.

وتشهد المحافظة جرائم وانتهاكات حوثية متكررة بحق المواطنين.

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