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يزيد بن سلمان - شبوة - مقيم في صنعاء منذ أكثر من 30 عام ... وفاة كاتب وصحفي فلسطيني بعد معاناة مريرة مع المرض توفي اليوم الأحد صحفي فلسطيني مقيم في صنعاء.

وأفادت مصادر محلية بأن الصحفي والكاتب والفلسطيني حسين البكري توفي اليوم في صنعاء بعد صراع مرير مع المرض.

وشيع سكان صنعاء الصحفي الفلسطيني إلى مثواه الأخير عن عمر ناهز 80 عاما.

ويقيم الكاتب والصحفي الفلسطيني في صنعاء منذ أكثر من 30 عاما.

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