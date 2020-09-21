شكرا لبحثكم عن خبر منها تحديد سقف الحوالات الداخلية.. توجيهات هامة من البنك المركزي بعدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر البنك المركزي اليمني في عدن توجيه إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية.

ووجه البنك المركزي بالتوقف عن تقديم أي تسهيلات ائتمانية للوكلاء والصرافين الذين يتم التعامل معهم خلال السماح بانكشاف حساباتهم سواء بالريال اليمني أو العملات الأجنبية، وان يتم تصفية الانكشافات القائمة في حسابات هوؤلات الوكلاء والصرافين خلال مدة 48 ساعة.

كما وجه بان يكون الحد الاقصى للحوالات الداخلية عبر شبكات الحوالات المالية المحلية بالريال اليمني او العملة الاجنبية بما لا يتجاوز مبلغ 500 الف ريال 2500 ريال سعودي، 800 دولار، امريكي للعملية الواحدة للشخص.

ومنع التعامل مع اي شركات او منشآت صرافة او شبكات تحويلات مالية محلية غير مرخصة من قبل البنك المركزي.

كما شدد بالمنع على شركات ومنشآت الصرافة تكوين مراكز عملات اجنبية طويلة وبحيث يكون مركزهم من العملات الاجنبية متوازن في نهاية كل يوم. Advertisements

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