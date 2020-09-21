شكرا لبحثكم عن خبر الحاكم الفعلي لصنعاء يوجه بإطلاق البروفيسور ”عقلان” بعد ساعات من الاعلان عن نقل أول جامعة يمنية خاصة يترأسها إلى عدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر قبلية وأمنية رفيعة، اليوم الاحد، عن أن عبدالكريم الحوثي، المعين وزيرا للداخلية بحكومة المليشيا غير المعترف بها، والحاكم الفعلي لصنعاء وجه بإطلاق البروفيسور حميد عقلان، رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، بعد ساعات من الاعلان عن نقل الجامعة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن الحوثي وجه باطلاق البروفيسور حميد عقلان، المعتقل من قبل المليشيا منذ أشهر، بضمانة قبيلتيه "ذو محمد" و"ال محمد".

وتنحدر القبيلتين من محافظة الجوف.

وياتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجامعة اليمنية الخاصة والأولى، نقل مقرها الرئيس من العاصمة صنعاء الى مدينة عدن، على خلفية إجراءات تعسفية ومخالفات ادارية وقانونية من جانب المليشيا الحوثية.

واشارت الجامعة في بيان، إن سلطة الحوثيين في صنعاء، استحوذت على مقر الجامعة، واوكلت إدارة شئونها ومشفاها الجامعي إلى أفراد في الحراسة القضائية ومعاونيهم، كما اعتقلت رئيس الجامعة وفرضت رئيسا آخر بديلاً عنه "بما لا يتفق مع الأنظمة والقوانين المنظمة لحقوق المساهمين وأنظمة الجامعات، وإحداث تغييرات في سير العملية التعليمية والإدارية في الجامعة مما أربك النظام الأكاديمي والإداري وأثر على جودة الأداء وسمعة الجامعة في الداخل والخارج".

ووفقا للبيان فإن الجامعة قامت بموجب طلب الجهات الرسمية المعنية بنقل مركزها إلى عدن وذلك وفقاً للإجراءات النظامية والقانونية لهذه العملية".

و حسب البيان فإن المركز الرئيس في "عدن" جاهزاً لمزاولة اعماله اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل.

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