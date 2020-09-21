شكرا لبحثكم عن خبر ”القاعدة” في اليمن قادرة على تنفيذ هجمات دموية رغم تراجعها في ثلاث دول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب، كريستوفر ميلر، إن فصائل تنظيم القاعدة في اليمن لا تزال قادرة على شن هجمات دموية رغم تراجع التنظيم إلى أضعف حالاته في أفغانستان وباكستان والهند.

وخلال جلسة استماع بمجلس النواب يوم أمس الاول، قال ميلر إن تنظيم القاعدة في غير اليمن وأفريقيا بات لا يشكّل فاعلية وقوة كما كان في السابق بخلاف «داعش»، مرجعاً ذلك إلى القضاء على قاداته وأبرز شخصياته.

وقال "لا تزال الفصائل التابعة لـ «القاعدة» في اليمن وأفريقيا قادرة على شنّ هجمات دموية، لكنّ قدرات التشكيلات التابعة للتنظيم في الهند وباكستان أُضعفت بشكل كبير، أما في أفغانستان، فقد تراجع حضور «القاعدة» إلى «بضع عشرات من المقاتلين ينصبّ تركيزهم بشكل أساسي في البقاء على قيد الحياة".

وأضاف بأن "تنظيم «داعش» يواصل تمدده عالمياً مع نحو عشرين فصيلاً تابعاً له، وذلك على الرغم من اجتثاثه من سوريا والعراق والقضاء على قيادييه".

وأوضح ميلر أن التنظيم المتطرف «أظهر مراراً قدرته على النهوض من خسائر فادحة تكبدها في السنوات الستّ الماضية، وذلك بالاعتماد على قيادات من الصفوف المتوسطة، وشبكات سرية واسعة النطاق، في ظل التراجع الدولي في مكافحة الإرهاب».

وقال «التنظيم يركّز حالياً على تحرير الآلاف من عناصره الموجودين مع عائلاتهم في مراكز اعتقال في شمال شرقي سوريا، في ظل غياب أي مسار دولي منسّق للبتّ بأوضاعهم».

وأشار إلى أن الشبكة العالمية للتنظيم خارج سوريا والعراق «تشمل حالياً نحو عشرين فصيلاً بين فرع وشبكة».