شكرا لبحثكم عن خبر بسبب ألوان ملابسهما.. صورتان لمذيعتين تثير جدلا في أوساط اليمنيين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت صورتان لمذيعتين في قناة الجزيرة القطرية الجدل في أوساط مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي اليمنيين.

وتداول نشاط صورتان لمذيعتين في قناة الجزيرة القطرية وهن يرتدين ملابس عليها العلم اليمني.

وتسائل النشطاء ما إذا كان تنسيق الألون في ملابس المذيعات الذي ينتج العلم اليمني مقصودا أو عفويا.

وأعتبر أخرون هذا تضامنا من مذيعتي الجزيرة مع الشعب اليمني الذي يعاني من أزمات متكررة منذ سنسن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب ألوان ملابسهما.. صورتان لمذيعتين تثير جدلا في أوساط اليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.