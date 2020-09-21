- 1/2
- 2/2
شكرا لبحثكم عن خبر بالاسم والصورة.. مصرع اثنين من كبار القيادات الحوثية برتبة عقيد في مأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية إن اثنين من القيادات الحوثية الكبيرة لقت مصرعها في محافظة مأرب بمعارك الميليشيا مع الجيش الوطني وقبائل مراد.
ووفقا للمصادر فإن العقيد الحوثي علي سالم المطيعي قائد القوات الأمنية للمليشيا الحوثية في الأمن المركزي لقي مصرعه مع العشرات من المسلحين الحوثيين في الجبهة الجنوبية لمأرب.
كما لقي العقيد الحوثي هلال الأكوع مصرعه أيضا في المعارك التي تسببت بمصرع عشرات القادة الحوثيين ومئات المسلحين.
وفشلت زحوفات الحوثي المتكررة على مأرب في الأيام الأخيرة بعد خسارة الميليشيا المئات من عناصرها.
وكان الجيش الوطني مسنودا بالقبائل قد سيطر يوم أمس على خمسة مواقع مهمة بعد كسر زحف حوثي وتنفيذ هجوم معاكس في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالاسم والصورة.. مصرع اثنين من كبار القيادات الحوثية برتبة عقيد في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.