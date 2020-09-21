شكرا لبحثكم عن خبر تحذيرات هامة من هجمة قوية للجراد الصحراوي على أربع محافظات يمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر مركز مكافحة ومراقبة الجراد الصحراوي في صنعاء من خطورة تفاقم مشكلة الجراد وانتشاره على نطاق واسع نتيجة الأسراب القادمة من مناطق صحراوية في شبوة وحضرموت.

وأوضح مدير المركز المهندس عادل الشيباني أن التوقعات تشير إلى وصول أسراب قادمة من المناطق الشرقية والتي تشمل أجزاء من شبوة ومأرب وحضرموت.

ولفت إلى أن نتائج المسوح الميدانية أكدت استمرار تكاثر وانتشار حوريات الجراد بأعمار وأطوار مختلفة في جميع المناطق الصحراوية أو الشبه الصحراوية والسهول والكثبان الرملية في الوديان والمناطق الزراعية والطرق الاسفلتية والترابية.

وأفادت النتائج بوصول مجاميع من الحوريات إلى مرحلة حديث التجنح والبعض الآخر إلى الحشرات غير الناضجة بالإضافة إلى وصول أسراب جديدة من الجراد الناضج إلى مناطق في الجوف ومأرب .

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وبحسب المسح فإن استمرار توفر الظروف البيئية من أمطار ورطوبة ودرجة حرارة وغطاء نباتي أخضر من أعشاب وأشجار وشجيرات حراجية من أبرز العوامل المساعدة على استمرار تكاثر الجراد في مناطق التكاثر الصيفية خاصة في الجوف ومأرب .

وأشار مدير مركز مكافحة الجراد إلى أن تكاثر الجراد وانتشاره في الجوف ومأرب تزامن مع موسم زراعي صيفي وبداية موسم زراعي شتوي .

وتوقع الشيباني استمرار نشاط الجراد في الجوف بمأرب حتي نهاية أكتوبر القادم حتى إذا توقفت الأمطار، مؤكداً أن الوضع الراهن لحالة الجراد في محافظة الجوف وصل إلى مرحلة الفوران والانتشار الكثيف والذي أصبح فوق قدرة الإمكانيات المتاحة للمركز .

وذكر أن المعطيات والمؤشرات تفيد باستمرار وصول أسراب الجراد خلال الفترة القادمة من مناطق التكاثر الصيفية في محافظات بمأرب وشبوة وحضرموت إلى محافظة الجوف.