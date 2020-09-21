شكرا لبحثكم عن خبر إصابة بالغة.. محاولة اغتيال قاضي محكمة صبر في محافظة تعز والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية إن مسلحون مجهولون أطلقوا النار ظهر أمس على سيارة قاض محكمة صبر في محافظة تعز.

ووفقا للمصادر فإن القاضي عصام الصبري ومرافقه أصيبوا إصابات بالغة نتيجة الرصاص الذي أطلق عليهم .

ووقعت هذه الحادثة بمنطقة صينة غرب محافظة تعز.

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ولم يتم حتى الآن كشف هوية المنفذين أو الدوافع لذالك ، ولم تتبنى أي جهة أو أشخاص المسؤولية عن العملية.

وتشهد محافظة تعز فوضى أمنية نتيجة تعدد الفصائل المسيطرة على الأرض ، وحدثت عدة اغتيالات مشابهة في المحافظة.