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إصابة بالغة.. محاولة اغتيال قاضي محكمة صبر في محافظة تعز

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية إن مسلحون مجهولون أطلقوا النار ظهر أمس على سيارة قاض محكمة صبر في محافظة تعز.

ووفقا للمصادر فإن القاضي عصام الصبري ومرافقه أصيبوا إصابات بالغة نتيجة الرصاص الذي أطلق عليهم .

ووقعت هذه الحادثة بمنطقة صينة غرب محافظة تعز.

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ولم يتم حتى الآن كشف هوية المنفذين أو الدوافع لذالك ، ولم تتبنى أي جهة أو أشخاص المسؤولية عن العملية.

وتشهد محافظة تعز فوضى أمنية نتيجة تعدد الفصائل المسيطرة على الأرض ، وحدثت عدة اغتيالات مشابهة في المحافظة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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