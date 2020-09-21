شكرا لبحثكم عن خبر بيان من الخارجية المصرين بشأن الهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مصر، إدانتها في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم (الأحد)، لاستهداف ميليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية السعودية بمنطقة جازان.

ووصفت الخارجية المصرية، في بيانها، استهداف ميليشيا الحوثي لجازان، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق الضرر ببعض المُمتلكات، بأشد العبارات.

وأعرب مصر عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين، مؤكدًا على تضامُن مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم مصر لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.