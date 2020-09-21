شكرا لبحثكم عن خبر خبر غير سار للطلاب.. إعلان هام من جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء بسبب تعنت الميليشيا الحوثية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا نقل مقرها الرئيس من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن نتيجة استمرار سيطرة الميليشيا على مقرها في صنعاء.

وفي بيان صادر عن الجامعة ذكرت استمرار السيطرة على الموارد ومفاصل الجامعة والمستشفى لغير الكفاءة من قبل الميليشيا الحوثية.

وفي نص البيان :

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" نظراً لاستمرار السيطرة والاستحواذ على مقر الجامعة في صنعاء وإيكال إدارة شئون الجامعة ومشفاها الجامعي إلى أفراد في الحراسة القضائية ومعاونيهم، والذين قاموا بدورهم باعتقال رئيس الجامعة وفرض رئيس آخر بديلاً عنه بما لا يتفق مع الأنظمة والقوانين المنظمة لحقوق المساهمين وأنظمة الجامعات، وإحداث تغييرات في سير العملية التعليمية والإدارية في الجامعة مما أربك النظام الأكاديمي والإداري وأثر على جودة الأداء وسمعة الجامعة في الداخل والخارج، فقد قامت الجامعة بموجب طلب الجهات الرسمية المعنية بنقل المركز الرئيس للجامعة إلى عدن وذلك وفقاً للإجراءات النظامية والقانونية لهذه العملية، وسيكون المركز الرئيس في "عدن" جاهزاً لمزاولة اعماله اعتباراً من شهر أكتوبر 2020م وبهذه المناسبة فإن الجامعة يحدوها الأمل بأن تقوم الجهات التي قامت بالاستيلاء والسيطرة على مركزها السابق في صنعاء وبعض الفروع والعبث بحقوقها ومكتسبات طلابها بمراجعة حساباتها ومواقفها العدائية وتعيد الحق إلى أهله ومالكيه وتُحَكِّمَ النظام والقانون بما يخدم مصلحة الجميع.

وفق الله الجميع لما فيه مصلحة اليمن واليمنيين.

صادر بتاريخ 19 سبتمبر 2020م ".

وكانت ميليشيا الحوثي قد اختطفت رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان وعينت رئيسا من قبلها وسيطرت على المستشفى التابع لها وعلى موارد المؤسستين.

وتعتبر جامعة العلوم والتكنولوجيا أكبر جامعة أهلية في اليمن وتتميز بكفاءة أداءها وخريجيها بشهادة الجميع في الداخل والخارج ، وتمثل سيطرة الميليشيا عليها ضربة للتعليم في اليمن وتهديد لمستقبل عشرات الألاف من الطلاب.