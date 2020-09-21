شكرا لبحثكم عن خبر ست هزات أرضية تضرب مديرية المخادر بمحافظة إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضربت ست هزات أرضية متوسطة حتى الآن مديرية المخادر بمحافظة إب وسط نزوح كبير للأهالي من المديرية خوفا من الهزات الارتدادية .

وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني اليوم الأحد أن ست هزات أرضية ضربت مديرية المخادر بمحافظة إب وسط نزوح كبير للأهالي من المديرية خوفا من الهزات الارتدادية .

وأضافت المصادر أن الهزة الأولى كانت مساء أمس والأخير صباح اليوم الأحد والتي كانت قوتها 4 درجات بمقياس رختر .

هذا وكانت آخر الهزات الأرضية التي ضربت المديرية مطلع ثمنيانات القرن الماضي والتي كان أثرها الكبير في محافظة ذمار وتسببت في دمار عدد كبير من المباني .