شكرا لبحثكم عن خبر ست هزات أرضية تضرب مديرية المخادر بمحافظة إب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ضربت ست هزات أرضية متوسطة حتى الآن مديرية المخادر بمحافظة إب وسط نزوح كبير للأهالي من المديرية خوفا من الهزات الارتدادية .
وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني اليوم الأحد أن ست هزات أرضية ضربت مديرية المخادر بمحافظة إب وسط نزوح كبير للأهالي من المديرية خوفا من الهزات الارتدادية .
وأضافت المصادر أن الهزة الأولى كانت مساء أمس والأخير صباح اليوم الأحد والتي كانت قوتها 4 درجات بمقياس رختر .
هذا وكانت آخر الهزات الأرضية التي ضربت المديرية مطلع ثمنيانات القرن الماضي والتي كان أثرها الكبير في محافظة ذمار وتسببت في دمار عدد كبير من المباني .
كانت هذه تفاصيل خبر ست هزات أرضية تضرب مديرية المخادر بمحافظة إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.