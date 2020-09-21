شكرا لبحثكم عن خبر صور تظهر الخسائر وسقوط مواقع مهمة وانكسار جديد للمليشيا.. تفاصيل زحف حوثي على مواقع الجيش الوطني وقبائل مراد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني مسنودة برجال قبيلة مراد سيطروا على مواقع جديدة كانت ميليشيا الحوثي تتمركز فيها بجنوب محافظة مأرب بعد زحف حوثي فاشل أعقبه هجوم عكسي من قبل القوات الحكومية.

ووفقا للمصادر فقد سيطر الجيش مسنودا بالقبائل على مواقع فرع رحوم والنيوس والذنبة والمحدة والجويف حتى فرت عناصر مليشيا الحوثي إلى سرام والمقتبل والعرش والشرية في رحبة.

وأضافت المصادر أن الجيش والقبائل كبدوا المليشيات الحوثية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

وفي صور نشرها الجيش الوطني أظهرت خسائر الميليشيا في الأرواح من خلال جثث قتلاها وأسراهم المصابين كما أظهرت الصور الآليات الحوثية المحترقة.

وكانت الميليشيا الحوثية قد شنت زحوفات متعددة على مواقع الجيش الوطني باتجاه مراد في محاولة يائسة للتقدم.

ويواصل الجيش الوطني مطاردة فلول المليشيا في مواقع فرع رحوم والزعط والنيوس وبالفلاح والجويف ونجد القوقة وفقا لمصادر محلية.

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وشهدت جبهات جنوب مأرب انهيار كبير في صفوف المليشيات الحوثية الانقلابية في حدود قلعة مراد ورحبة بالتحديد حيث تلقت الميليشيا ضربات موجعة اضطرت للانسحاب من مواقعها.