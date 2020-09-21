شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني : يعلن الحسم وتنفيذ عمليات عسكرية ضد الحوثيون .. ويكشف عن اخر المستجدات الميدانية للمعارك في الجوف ومارب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش الوطني، الحسم العسكري لإنهاء انقلاب جماعة الحوثي ، واستمرار المعارك حتى التحرير الكامل لما تبقى من الأماكن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيون.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، إن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ستواصل العمليات العسكرية، وتحرير مساحات مهمة وحاكمة في مختلف الجبهات القتالية.

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وأضاف في تصريح لـ سبتمبر نت إن أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية نفذوا هجوماً مباغتاً في منطقة بئر المرازيق، واستعادوا مناطق ومواقع كانت تتمركز فيها جماعة الحوثي، كما تمكنوا من القضاء على التسللات للعناصر الحوثية في جبال الشهلا.

وأوضح أن أبطال الجيش والمقاومة يتمتعون بالروح المعنوية العالية والجاهزية القتالية الدائمة، ويواصلون التقدم وتحقيق المكاسب على الأرض واستنزاف جماعة الحوثي في جبهات الماهلية وصرواح وهيلان والمخدرة بمحافظة مأرب وتطهير عدد من المواقع، وسط انهيار معنوي ونفسي وفرار واستسلام في صفوف جماعة الحوثي.

وأكد أن المعارك كبّدت جماعة الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة.. لافتاً إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ومدفعية الجيش، دمّرت العديد من العربات والمدرعات التابعة لجماعة الحوثي، علاوة على استعادة الجيش لكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

مضيفاً إن جماعة الحوثي تكبّدت خسائر في الأرواح والعتاد، في جبهتي منطقة صلب ونجد العتق، بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، بنيران أبطال الجيش وغارات طيران التحالف.

ولفت إلى أن قوات الجيش سيطرت على مواقع هامة في جبهات محافظة تعز، وأحبطت محاولات جماعة الحوثي للتسلل، وحاصرت مجاميعها وقضت عليها.

ونوّه الناطق الرسمي إلى أن جماعة الحوثي تواصل انتهاكاتها وجرائمها، بإطلاق القذائف والصواريخ، على الأعيان المدنية والمدنيين، في محافظات مأرب والبيضاء والحديدة، بأسلوب ممنهج ومتعمد، ومخالف لديننا الإسلامي والقانون الدولي الإنساني وقواعده المتبعة.

إلى ذلك قال العميد مجلي إن جماعة الحوثي تحتفل بالذكرى السادسة لنكبة (21سبتمبر 2014م)، وهو اليوم المشئوم (الأسود) في حياة الشعب اليمني، الذي دمرت فيه جماعة الحوثي المنشآت الحيوية والمقدرات الاقتصادية، وقتلت الآلاف من اليمنيين، وشردت ملايين النازحين، وجعلت اليمنيين أشد فقراً، وحرمت الموظفين من مرتباتهم وأرزاقهم.

وشدد على أن إنهاء المعاناة جراء هذه النكبة هو ما تعمله اليوم القوات المسلحة، التي تقف صفاً واحداً مع الشعب، لاجتثاث جماعة الحوثي، والقضاء على الانقلاب، وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة والعالم.

مشيراً إلى أن الثورة الخالدة (26 سبتمبر) مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها بهزيمة المشروع الإمامي الكنهوتي، والقضاء عليه، إلى غير رجعة، وهزيمة نسخته ، جماعة الحوثي.

وتواصل القوات المسلحة والمقاومة الشعبية مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية التقدم في جبهات القتال، وتكبيد جماعة الحوثي، الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح بمحافظتي الجوف ومأرب