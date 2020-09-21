شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : مواطن يمني يعثر على عملة قديمة في شبوة (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر مواطن يمني، في محافظة شبوة (شرقي اليمن)، على عملة قديمة في أحد الشعاب بمديرية ميفعة.

وقال الناشط اليمني صالح سويد باعوضه، إن المواطن ناصر باعوضه عثر على عملة قديمة أكل وشرب عليها الدهر منذ عام 1951م.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

واقعة غريبة : سعودية تغتصب طفلاً” وتوثّق الجريمة بالفيديو .. مقطع فجّر غضباً واسعاً بين السعوديين في المملكة مما شاهدوه! (شاهد)

شاهد : أول ظهور بالصوت والصورة للفنانة العمانية فخرية خميس بعد إصابتها بكورونا والسرطان .. فيديو أبكت فيه جميع العمانيين

شاهد بالصور : جثث الحوثيون مترامية في شعاب رحبة في مأرب بعد معارك عنيفة استمرات من الليل حتى الصباح

شاهد بالفيديو : لحظة الهجوم على سيارة السجن الذي فيها قتلة الشهيد الأغبري بعد خروجهم من المحكمة

“تمرين إباحي”! .. الفاشينيستا السعودية مودل روز تعلّم متابعيها كيف تحافظ على مؤخرتها!!

شاهدوا : اول تصريح الممثلة الشهيرة دانا جبر .. بعد التسريبات الاباحية لها (فيديو)

Advertisements

شاهد : فضيحة مدويةلـ’’ملكة جمال العراق‘‘ بصحبة رئيس الموساد داخل البيت الأبيض

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ونشر صالح باعوضة على صفحته بالفيسبوك صورا للعمله التي عثر عليها عليها ناصر باعوضه، أثناء قيامه برحلة إلى أحد الشعاب بمديرية ميفعة.

وأشار إلى أن ناصر باعوضه كان يجلس بجانب أحد الأحجار الكبيرة بميفعة، وتفاجأ بوجود بعض العملات القديمة التي يرجع تاريخها إلى عام 1951.