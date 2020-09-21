شكرا لبحثكم عن خبر انتصار سياسي.. ردود فعل شعبية وتوافق إيجابي مع قرارات المحافظ لملس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أشاد ناشطون ومواطنون القرارات الشجاعة التي أصدرها يوم أمس محافظ عدن أحمد بن لملس، المعين وفق اتفاق الرياض بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية لليمن.

وقال مواطنون في عدن لـ"المشهد اليمني" بأن المحافظ لملس هو الأدرى ولا أحد يزيد عليه بوضع العاصمة عدن باعتباره شغل العديد من المناصب ضمن التشكيل الإداري لها سابقاً وفي ظل ضروف صعبه كانت تمر بها البلاد.

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وعد آخرون هذه القرارات بأنها أولى قرارات تصدر لمصلحة الوطن والمواطن، في ظل تفاقم معاناتهم في مختلف جوانب الحياة.

ودعا ناشطون إلى تكتف الجهود والوقف وراء المحافظ لملس ليقود العاصمة إلى خارج برة الأزمات التي تشهدها ولتحسين الوضع المعيشي بتغييرات ملموسة في كافة المؤسسات الحكومية في عدن.

وطالبوا المحافظ لملس بأن بؤر الفساد الحقيقية لا بد من اجتثاثها ومحاسبتها في إشارة منهم إلى وكلاء المحافظة.