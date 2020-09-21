شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : أخر مستجدات المعارك المشتعلة من مأرب .. تقدمات ميدانية واسعة للجيش وقبائل مارب والتحالف يحصد قيادات وضباط من العيار الثقيل في مراد والحوثي يعلن العزاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استمرت القوات الحكومية، مسنودة بمقاتلي قبائل “مراد”، الأحد، في تحقيق تقدمات ميدانية، واستعادة العديد من المناطق التي تتمركز فيها جماعة الحوثي ، في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية، إن القوات الحكومية، والمسلحين القبليين، حققوا، امس ، تقدمات واسعة، وتمكنوا من التوغل في مناطق تابعة لمديرية رحبة، بعد مواجهات عنيفة تركزت في المناطق الواقعة بين مديريتي جبل مراد، ورحبة.

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وأوضحت المصادر، أن جماعة الحوثي شنت، عقب خسارتها للعديد من المناطق، قصفاً مكثفاً بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، منها الدبابات وصواريخ الكاتيوشا، على مواقع القبائل والقوات الحكومية، وكذا المناطق السكنية في جبل مراد.

وذكرت المصادر، أن المقاتلين القبليين، والقوات الحكومية، تصدوا للعديد من الهجمات الحوثية، ومحاولات التسلل، في أطراف منطقة نجد المجمعة، الفاصلة بين مديريتي رحبة والجوبة، أعقبتها مواجهات ضارية انتهت بصد العناصر المهاجمة وتكبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وطبقاً للمصادر، فإن المقاتلات الجوية التابعة للتحالف العربي، شنت سلسلة غارات مساندة للقوات الحكومية، استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مديريتي رحبة وماهلية، ودمرت آليات، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر جماعة الحوثي، بينهم قيادات ميدانية.

وفي مديرية مدغل، شمال غربي المحافظة، أفادت مصادر ميدانية أخرى، باستمرار المواجهات العنيفة، التي رافقتها سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف، استهدفت بها مواقع وتجمعات وآليات حوثية، في المديرية ذاتها، تزامنت مع غارات مماثلة استهدفت مواقع وتجمعات لجماعة الحوثي في مديرية مجزر، المجاورة لها.

وفي المحور الغربي للمحافظة، شهد تواصلاً للقصف المتبادل بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الطرفين، تركز في جبهة المخدرة، الواقعة إلى الشمال من مديرية صرواح، طبقاً لما أوردته المصادر.

إلى ذلك ‏قُتل وأصيب العشرات من جماعة الحوثي، بغارات لطيران التحالف في الجبهة الغربية لمحافظة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية، إن غارات استهدفت قوات أمنية من الأمن المركزي في جبهة رحبة، أثناء هجوم لعناصر جماعة الحوثي على جبل مراد ما اسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وبحسب مصدر خاص، فإن من بين القتلى علي سالم المطيعي مدير شؤون ضباط قوات الأمن المركزي في البيضاء، والعقيد/ هلال محمد الاكوع، والرائد/ عبدالله سودان، والرائد علي مرشد وازع، وجميعهم قيادات في الأمن المركزي.

وبحسب المصادر فإن من بين الجرحى قيادات أمنية بينهم ضابط يدعى الكبسي.

واعترفت جماعة الحوثي في بيان بمقتل الضباط في غارات للطيران بجبهة مأرب، معلنة في بيان عزاء أسماء القتلى.