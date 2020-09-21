شكرا لمتابعة خبر عن جريمة شنعاء : شاب يمني يقتل أخته طعنآ حتي الموت في محافظة ريمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم شاب عشريني على تنفيذ جريمة شنعاء بعد أن أقدام على قتل أخته بثلاث طعنات بسكين حادة في مديرية السلفية بمحافظة ريمة .

وقالت مصادر إعلامية ومحلية متطابقة امس الأحد أن أمن ريمة قام بضبط المتهم بقتل أخته بعد أن فشل في الفرار بعد تنفيذه للجريمة .

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وأضافت المصادر انه تم القبض على القاتل عبد الفتاح ي. أ والبالغ من العمر 27 عام، بعد قتله أخته نبيله ي. أ بعد أن قام بطعنها ثلاث طعنات بواسطة سكين، فارقت على إثرها الحياة، ثم حاول بعدها في الفرار.

وتزايدت جرائم القتل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي والتي دمرت النسيج الإجتماعي بالفقر والتعاليم الإرهابية والإدمان على المخدرات والتي باتت منتشرة في مناطق سيطرة الحوثيون .