شكرا لمتابعة خبر عن أكبر جامعة أهلية في اليمن تعلن نقل مقرها الرئيس من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت أكبر جامعة أهلية في اليمن، اليوم الأحد، نقل مقرها الرئيس من صنعاء، إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، وذلك على خلفية اعتقال الحوثيين رئيسها وتعيين إدارة جديدة موالية لهم.

وقالت جامعة العلوم والتكنولوجيا، في بيان موجه إلى طلابها وأولياء أمورهم، إن ذلك يأتي بعد “السيطرة على مقر الجامعة في صنعاء، وإيكال إدارة شئون الجامعة ومشفاها الجامعي إلى أفراد في الحراسة القضائية ومعاونيهم” في إشارة للحوثيين.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

واقعة غريبة : سعودية تغتصب طفلاً” وتوثّق الجريمة بالفيديو .. مقطع فجّر غضباً واسعاً بين السعوديين في المملكة مما شاهدوه! (شاهد)

شاهد : أول ظهور بالصوت والصورة للفنانة العمانية فخرية خميس بعد إصابتها بكورونا والسرطان .. فيديو أبكت فيه جميع العمانيين

شاهد بالصور : جثث الحوثيون مترامية في شعاب رحبة في مأرب بعد معارك عنيفة استمرات من الليل حتى الصباح

شاهد بالفيديو : لحظة الهجوم على سيارة السجن الذي فيها قتلة الشهيد الأغبري بعد خروجهم من المحكمة

“تمرين إباحي”! .. الفاشينيستا السعودية مودل روز تعلّم متابعيها كيف تحافظ على مؤخرتها!!

شاهدوا : اول تصريح الممثلة الشهيرة دانا جبر .. بعد التسريبات الاباحية لها (فيديو)

شاهد : فضيحة مدويةلـ’’ملكة جمال العراق‘‘ بصحبة رئيس الموساد داخل البيت الأبيض

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

Advertisements

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ولفت البيان إلى أن الحوثيين قاموا بـ “اعتقال رئيس الجامعة وفرض رئيس آخر بديلاً عنه بما لا يتفق مع الأنظمة والقوانين المنظمة لحقوق المساهمين وأنظمة الجامعات، مع إحداث تغييرات في سير العملية التعليمية والإدارية في الجامعة”.

وأضاف البيان أنه “بناء على ذلك تقرر نقل المركز الرئيس للجامعة إلى عدن، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية والقانونية لهذه العملية”.

وأفاد بأن المركز الرئيس في عدن، سيكون جاهزاً لمزاولة اعماله اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونهاية أغسطس الماضي، أعلنت إدارة الجامعة، إخلاء مسؤوليتها عن كافة إجراءات ونتائج العملية التعليمية في أربعة فروع (خاضعة لسيطرة الحوثيين).

وأكدت الجامعة في بيان لها نشرته على صفحتها بـ”فيسبوك” إخلاء مسؤوليتها عن كافة إجراءات ونتائج العملية التعليمية التي تتم في فروعها في صنعاء وإب والحديدة وتعز الحوبان، اعتباراً من العام الدراسي 2020-2021.

وفي يناير /كانوأعلنت أكبر جامعة أهلية في اليمن، اليوم الأحد، نقل مقرها الرئيس من صنعاء، إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، وذلك على خلفية اعتقال الحوثيين رئيسها وتعيين إدارة جديدة موالية لهم.

وقالت جامعة العلوم والتكنولوجيا، في بيان موجه إلى طلابها وأولياء أمورهم، إن ذلك يأتي بعد “السيطرة على مقر الجامعة في صنعاء، وإيكال إدارة شئون الجامعة ومشفاها الجامعي إلى أفراد في الحراسة القضائية ومعاونيهم” في إشارة للحوثيين.

ولفت البيان إلى أن الحوثيين قاموا بـ “اعتقال رئيس الجامعة وفرض رئيس آخر بديلاً عنه بما لا يتفق مع الأنظمة والقوانين المنظمة لحقوق المساهمين وأنظمة الجامعات، مع إحداث تغييرات في سير العملية التعليمية والإدارية في الجامعة”.

وأضاف البيان أنه “بناء على ذلك تقرر نقل المركز الرئيس للجامعة إلى عدن، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية والقانونية لهذه العملية”.

وأفاد بأن المركز الرئيس في عدن، سيكون جاهزاً لمزاولة اعماله اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ونهاية أغسطس الماضي، أعلنت إدارة الجامعة، إخلاء مسؤوليتها عن كافة إجراءات ونتائج العملية التعليمية في أربعة فروع (خاضعة لسيطرة الحوثيين).

وأكدت الجامعة في بيان لها نشرته على صفحتها بـ”فيسبوك” إخلاء مسؤوليتها عن كافة إجراءات ونتائج العملية التعليمية التي تتم في فروعها في صنعاء وإب والحديدة وتعز الحوبان، اعتباراً من العام الدراسي 2020-2021. وفي يناير /كانون الثاني الماضي، أزاح الحوثيون رئيس الجامعة حميد عقلان وجرت عملية اعتقاله بعد توقيفه وسحب كافة الصلاحيات منه وصولاً إلى المحاكمة بتهمة “إعانة العدوان”، إشارة التحالف الداعم للشرعية في اليمن.

وهذه ليست الجامعة الوحيدة التي استحوذت عليها جماعة الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014، فمنذ ذلك الوقت شرعت الجماعة في الاستيلاء على المؤسسات والمدارس الخاصة المملوكة لخصومها، كما صادرت عقارات وأملاك الكثير من اليمنيين لذات التهمة.ن الثاني الماضي، أزاح الحوثيون رئيس الجامعة حميد عقلان وجرت عملية اعتقاله بعد توقيفه وسحب كافة الصلاحيات منه وصولاً إلى المحاكمة بتهمة “إعانة العدوان”، إشارة التحالف الداعم للشرعية في اليمن.

وهذه ليست الجامعة الوحيدة التي استحوذت عليها جماعة الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014، فمنذ ذلك الوقت شرعت الجماعة في الاستيلاء على المؤسسات والمدارس الخاصة المملوكة لخصومها، كما صادرت عقارات وأملاك الكثير من اليمنيين لذات التهمة.