شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : فتاة يمنية تعمل على استدراج المغتربين والشباب وابتزازهم بعد تصويرهم بأوضاع مخله (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي باليمن، مقطع فيديو يكشف عن حساب بالفيسبوك باسم فتاة، تعمل على استدراج المغتربين وابتزازهم.

وقال الصحفي اليمني، مختار عبدالمعز، إن حساب باسم يسرا احمد يعمل على استدراج المغتربين والشباب. واضاف، ان الحساب يقوم بإستدراج ضحاياه إلى الايمو والواتس ويدخل معهم في علاقة حب، ويقوم بتصويرهم باوضاع مخله ومن ثم يقوم بابتزازهم.

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وفي الحملة التي دشنها الصحفي مختار عبدالمعز بالتنسيق مع نشطاء واعلاميين يمننين بعنوان #معا_لتنظيف_السوشيال_اليمني، أكد انه تم رصد تقريبا ٢٠ حساب حاليا ثبت انهم متورطين بقضايا اخلاقيه وابتزاز.

واشار الى ان الحسابات التي تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي هي لبنات وبعضهم شباب وهي شبكة كاملة تم التحري عليها يستدرجون الاشخاص من الفيسبوك الى الايمو والواتساب ويتم تصويرهم باوضاع مخله ومن ثم يبدأ الابتزاز.

ودعا عبدالمعز النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي للتبليغ على الحسابات التي يتم اكتشافها للقيام بإغلاقها حفظا على المجتمع اليمني من هذه الشبكة.