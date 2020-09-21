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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الآن.. ضربة جوية تحصد قيادات حوثية والمليشيا تعلن العزاء (شاهد الصورة)

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وقالت مصادر ميدانية، إن غارات استهدافت قوات أمنية من الأمن المركزي التابعة لذراع إيران في جبهة رحبة، أثناء هجوم لعناصر المليشيا على جبل مراد ما اسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وبحسب المصادر، فإن من بين القتلى علي سالم المطيعي مدير شؤون ضباط قوات الأمن المركزي في البيضاء، والعقيد/ هلال محمد الاكوع، والرائد/ عبدالله سودان، والرائد علي مرشد وازع، وجميعهم قيادات في الأمن المركزي.



وبحسب المصادر فإن من بين الجرحى قيادات أمنية بينهم ضابط يدعى الكبسي.



واعترفت المليشيا في بيان بمقتل الضباط في غارات للطيران بجبهة مأرب، معلنة في بيان عزاء أسماء القتلى.

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