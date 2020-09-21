شكرا لبحثكم عن خبر بالصور.. ضبط 35 طن من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية في محلات تجارية بمديرية يريم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمديرية يريم في محافظة إب، كميات كبيرة من المشروبات الغازية و مستلزمات أطفال وأصناف تموينية منتهية الصلاحية.

وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية صخر الشاهري، أن المواد المنتهية الصلاحية تم ضبطها داخل بعض المتاجر فيما تم ضبط مواد أخرى داخل عدد من السوبر ماركات والبقالات والمحلات التجارية التموينية والتي بلغت إجمالاً خمسة وثلاثين طن.

وأكد الشاهري أن مكتبه أتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص هذه المخالفات التي تشكل خطراً كبيراً على المستهلكين خاصةً أن نسبة كبيرة منها تتعلق بالأطفال و أضاف أن حملات التفتيش مستمرة لتأمين المستهلك و تجنيبه المخاطر التي قد تؤثر على صحته و شدد الشاهري على ضرورة تعاون المواطنين في هذا السياق من خلال تقديم البلاغات للمكتب عن أي مخالفة تتعلق ببيع مواد منتهية الصلاحية.

هذا وتم تجميع المواد المضبوطة بالإقرار و صياغة محاضر الضبط و هذه المواد على النحو التالي :

مشروبات غازية مختلفة الأنواع والاحجام عدد 800 كرتون

و زيوت و بسكويتات و كسترات وحليب مختلف الانواع والاحجام وعسل وكيكات ومعلبات عصائر و أنانيس و شعيريات ومكرونات ودهانات مختلفة الأنواع وحلبة العجان واندوميات وبفكات متنوعة و مشروبات الطاقة و بخاخات روائح ومواد أخرى.

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وتجدر الإشارة إلى أن المكتب يقوم باستكمال إجراءات إتلافها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكان مكتب الصناعة والتجارة بالمديريه قد أتلف في يوليو الماضي أعداد كبيرة من المشروبات الغازيه المتنهية الصلاحية بعد تحريزها و توثيقها و تحويل المخالفين للجهات المعنية