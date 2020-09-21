شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يجهزون على إحدى أكبر إنجازات ثورة ”26” سبتمبر في صنعاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية على خصخصة أكبر المدارس الحكومية في صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، في استمرار لإستهدافهم الممنهج للعملية التعليمية والإجهاز على ما تبقى من انجازات ثورتي26 سبتمبر و14 اكتوبر في انتهاك صارخ للدستور الذي يضمن مجانية التعليم لكافة افراد الشعب .

وكشف الصحفي محمد الغباري مراسل وكالة رويترز في مجموعة تغريدات على تطبيق تويتر، عن قيام الميليشيا بتحويل مدرسة بلقيس للبنات إلى مدرسة خاصة بالذكور، وفرضت رسوم باهضه على كل مرحلة دراسية فيها.

وأشار الغباري إلى أن الميليشيا أقرت رسوم تسجيل على الصفوف من أول إلى سادس مبلغ 65 ألف ريال مع الكتب، في حين أقرت رسوم التسجيل من الصف السابع وحتى التاسع مبلغ 85 ألف ريال مع الكتب، بينما بلغت رسوم التسجيل من أول ثانوي وحتى الثالث الثانوي، 95 ألف ريال مع الكتب.

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واعد مدرسة بلقيس من أولى المدارس التي انشئت بعد ثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة

ومدرسة بلقيس تعتبر من أهم مدارس البنات في صنعاء، ومن أقدمها أيضا، حيث افتتحت بعد ثورة 26 سبتمبر، وحافظت على مستواها كواحدة من أهم المدارس النموذجية في العاصمة.

