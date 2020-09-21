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شكرا لبحثكم عن خبر عقب جريمة قتل "الأغبري".. أول تحرك أمني حوثي ضد محلات صيانة الجوالات (وثيقة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت إدارة البحث الجنائي بمحافظة حجة الخاضعة لسيطرة الحوثيين تعميما مشددا على كافة محلات صيانه الجوالات في اجراء هو الأول من نوعه عقب تكشف تفاصيل جريمة تعذيب وقتل الشهيد عبدالله الأغبري بصنعاء .
وتضمن التعميم عدم فتح اي هاتف نقال أو استعادة اي بيانات من هواتف جوالة أو اجهزة كمبيوتر أو من اي ذاكرة او فلاش ألا بتصريح مسبق من إدارة البحث الجنائي بالمحافظة .
كما الزم التعميم محلات صيانة الجوالات واجهزة الكمبيوتر بعدم فك أي رمز لاجهزة تلفون نقال أو كمبيوتر ألا بتصريح من إدارة البحث الجنائي وبعد الحصول على التصريح يتم اخذ صورة من البطاقة الشخصية لصاحب الهاتف أو جهاز الكمبيوتر وتسجيل نوع الجهاز والرقم التسلسلي .
وتوعد التعميم باتخاذ اجراءت صارمة ضد كل من يخالف ما ورد فيه وأن يتم التقيد به منذ تاريخ صدوره.
ويرى مراقبون ان تلك القرارات الحوثية والتعميم تعد انتهاكا جديدا ومحاربة لاصحاب محلات الجوالات دونما عمل قوانين وتشريعات حقيقية لتنظيم عملهم .
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