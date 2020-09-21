عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في الجوف ومأرب.. تحرير مواقع استراتيجية بهجوم مباغت

الإثنين 21 سبتمبر 2020

الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، مساء الأحد، تحرير مواقع استراتيجية في محافظتي الجوف ومأرب، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.



وكشف المتحدث الرسمي للجيش الوطني، عبده مجلي، في بيان صحفي، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، شنت هجوما مباغتا على المليشيا الحوثية في منطقة "بئر المرازيق"، شرقي عاصمة الجوف.

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وأسفرت المعارك عن استعادة قوات الجيش والمقاومة مناطق استراتيجية كانت تتمركز فيها المليشيا الحوثية في محيط منطقة "بير المرازيق" والخط الدولي الرابع بين الجوف ومأرب، فضلا عن إحباط محاولات تسلل حوثية في جبال "الشهلا".

وذكر المتحدث اليمني، أن القوات المشتركة، حققت مكاسب أخرى في جبهات "ماهلية وصرواح والمخدرة بمحافظة مأرب"، مع تطهير عدد من المواقع، وسط انهيار كبير في صفوف المليشيا الحوثية.

وأشار مجلي، إلى أن المليشيا الحوثية تكبدت عشرات القتلى والجرحى، خلال المعارك، لافتا إلى أن مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، دمّرت العديد من العربات والمدرعات التابعة للمليشيا، علاوة على استعادة الجيش لكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وشدد متحدث الجيش اليمني، على أن المعارك مستمرة حتى تحرير كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، وفقا للبيان.