عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الانتقالي الجنوبي يدعو التحالف للضغط على الحكومة اليمنية لتنفيذ اتفاق الرياض

الأحد 20 سبتمبر 2020

الخليج 365

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد اجتماع حضره محافظ عدن، والأمين العام للمجلس أحمد لملس، اليوم الأحد، قيادة التحالف العربي إلى ممارسة الضغوط اللازمة على الحكومة الشرعية من أجل تنفيذ اتفاق الرياض.



Advertisements

وقال المجلس عبر موقعه الرسمي إنه“استوفى تسليم كافة الخطط والتصورات المطلوبة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض، بما فيها الفصل بين القوات في محافظة أبين ونقلها إلى الجبهات، وكذلك نقل القوات العسكرية إلى خارج عدن“ وفقًا للموقع الرسمي للمجلس.

وأضاف:“ننتظر من التحالف العربي بصفته الراعي لاتفاق الرياض ممارسة ضغوطه اللازمة لإلزام الطرف الآخر بالإسراع بنقل القوات إلى الجبهات وتشكيل الحكومة، وملامسة هموم الناس ورفع معاناتهم“.

وتابع:“لم نلمس أي تقدم في الجوانب المناطة بالطرف الآخر من تطبيق آلية تسريع اتفاق الرياض، والنقاط الست المطروحة بما فيها وقف إطلاق النار، حيث تُسجل خروقات يومية، وحشود مكثفة، من جانب القوات التي تشرف عليها القيادات المباشرة للشرعية“.