شكرا لبحثكم عن خبر [الاثنين 21 سبتمبر 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد اقلاع رحلات اليمنية بمشيئته تعالى ليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2020م كالتالي :

رقم الرحله : 608.

خط الرحله :

عدن- القاهره. الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 1000 صباحا.

رقم الرحله : 609.

خط الرحله :

القاهره - عدن. الاقلاع : 1100 ظهرا.

(توقيت القاهره). Advertisements الوصول: 1530 عصرا.

رقم الرحله : 602.

خط الرحله :

عدن- القاهره. الاقلاع : 1700 مساء. الوصول: 1930 مساء.

رقم الرحله : 603.

خط الرحله :

القاهره - عدن. الاقلاع : 2030 مساء.

(توقيت القاهره). الوصول: 0100 بعد منتصف ليل اليوم التالي الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020م.

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