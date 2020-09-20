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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح معرض حرفي لـ 75 نازحة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، معرضا خاصا بمخرجات تدريب 75 نازحة في مخيمات الميل، على مهن حرفيه وابداعية مدرة للدخل تساعدهن في تحسين سبل العيش لاسرهن.
وشملت الدورات التأهيلية التي عقدت خلال شهري يونيو- اغسطس، بتمويل من صندوق الامم المتحدة للسكان، على مجالات: الخياطة، صناعة المعجنات والحلويات، صناعة البخور والعطور، الرسم والتشكيل، مشغولات التراث الشعبي.
واشاد الدكتور مفتاح بمخرجات الدورات والتي تعكس مدى المهارات التي اكتسبتها النازحات في مختلف المهن التي تدربن عليها، والتي ستساعدهن في تحسين مستوى اسرهن المعيشي، بعد ان شردتهن مليشيا الحوثي الانقلابية من منازلهم ومناطقهن، واختطفت مؤسسات الدولة ودمرتها واعلنت حربا عبثية على اليمنيين وتتعمد تدمير كافة مقدراته وبناه التحتية وتدمير الانسان اليمني وتفخيخ عقول الاجيال بافكارها السلالية الطائفية وحشوات الكراهية والموت لكل من يعارضها ولنصف سكان العالم باعتبارهم كفره.
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