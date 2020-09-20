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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حجة يطلع على اوضاع النازحين في مخيم وعلان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تفقد محافظ محافظة حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، اليوم، أوضاع النازحين في مخيم وعلان بمديرية حرض شمال المحافظة.
واطلع المحافظ خلال زيارته على حجم المعاناة التي يعيشها النازحين وصعوبة الحياة التي يعيشونها في المخيم الذي يتعرض لعملية استهداف ممهنج من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكدا حرص السلطة المحلية على الاهتمام بأبناء مديرية حرض والنازحين منهم، وبذل الجهود لتلبية احتياجاتهم المختلفة.
واستمع المحافظ من إدارة المخيم الى معاناة أبناء النازحين والذين هم بحاجة الى مدرسة، موضحا بان هناك فصلين دراسيين تم افتتاحهما بمبادرة ذاتية، لتعليم الطلاب في المخيم والبالغ عددهم قرابة ١٢٠ طالب وطالبة،
وأشاد المحافظ بالقائمين على العملية التعليمية في المخيم وما يبذلون من جهود كبيرة، مؤكدا بأن العمل جاري من اجل توفير بيئة تعليمية مناسب.
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