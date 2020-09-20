شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في المهرة يناقش تحسين أوضاع المزارعين في مديرية المسيلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي، حرص السلطة المحلية على تسخير كافة الإمكانيات لدعم القطاع الزراعي ومعالجة قضايا المزارعين.



وأشار الوكيل خلال لقاءه عددا من المزارعين بمديرية المسيلة اليوم، إلى أهمية مساندة وتشجيع المزارعين، وإيجاد الحلول لكافة العراقيل والمصاعب التي تواجههم بما يساهم في إنعاش مئات الأسر بزيادة مستوى دخلهم وانتشالهم من الظروف المعيشية الصعبة.

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