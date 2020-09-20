أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020 اليمن ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

شاهد.. البحسني يدشن البرنامج التدريبي لبناء قدرات السلطة المحلية بمديريات ساحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/502117 الحوثي يقر رسوماً باهظة تصل لـ100 ألف ريال في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/502129/ الخارجية المصرية تدين بأشد العبارات استهداف الحوثي لجازان السعودية https://www.elyamnelaraby.com/502133/ تقرير: البنك المركزي الإيراني حوَّل ملايين الدولارات إلى الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/502136 القوات الحكومية تتقدم في جبهة رحبة جنوبي مأرب https://www.elyamnelaraby.com/502138/ صعدة.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مديرية الظاهر https://www.elyamnelaraby.com/502142/ بحث التعاون التعليمي بين اليمن وسلطنة عمان https://www.elyamnelaraby.com/502144/ مسام يعلن نزع 1464 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر الجاري https://www.elyamnelaraby.com/502147 الجيش يستعيد مواقع استراتيجية في محافظة الجوف Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/502150/ البحسني يرأس لقاءً بوكلاء المحافظة والجهات ذات العلاقة بوضع الكهرباء https://www.elyamnelaraby.com/502155 المليشيا تهاجم منزل قاض في إب وتختطف نجله https://www.elyamnelaraby.com/502156/ ذمار.. وفاة ثلاث مواطنين اختناقا بدخان مولد كهربائي https://www.elyamnelaraby.com/502158/ المليشيا تقصف قرى سكنية في محافظة البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/502159/ جامعة العلوم والتكنولوجيا تقرر نقل مقرها إلى عدن https://www.elyamnelaraby.com/502164/ محافظ عدن يناقش سبل التنسيق بين السلطة المحلية ومفوضية شوؤن اللاجئين https://www.elyamnelaraby.com/502172/ أسرى حوثيون في قبضة الجيش الوطني يدلون باعترافات خطيرة .. شاهد https://www.elyamnelaraby.com/502176/ الإنتقالي: ننتظر من التحالف العربي إلزام الطرف الثاني بنقل قواته إلى الجبهات وتشكيل الحكومة https://www.elyamnelaraby.com/502186/ ماذا قال الإرياني عن ذكرى إنقلاب الحوثي على الشرعية ؟ https://www.elyamnelaraby.com/502198/

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