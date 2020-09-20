مصلحة خفر السواحل تبحث مع البرنامج الإنمائي التعاون في مجال مكافحة المخدرات والجريمة البحرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى وكيل مصلحة خفر السواحل اليمنية العميد مسعد علي أسعد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن وفدا امميا رفيعا من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة البحرية.



جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتعزيز الشراكة بين اليمن ووكالات الأمم المتحدة، خصوصا فيما يتعلق بدعم مصلحة خفر السواحل وتعزيز قدراتها على تنفيذ مهامها في حفظ الأمن والاستقرار في الموانئ و السواحل والجزر والمياه الإقليمية للجمهورية اليمنية و مكافحة عمليات القرصنة والتهريب والأعمال الغير مشروعة بكافة أنواعها، في اطار الجهود الدولية لتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر وخليج عدن ومضيق باب المندب.

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وتطرق اللقاء الى ابرز التحديات التي تواجه نشاط مصلحة خفر السواحل في الوقت الراهن

وما تعرضت له البنية التحتية لخفر السواحل من استهداف وتدمير وسلب ونهب بسبب الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية، والجهود المبذولة من قيادتها وافرادها لإعادة تفعيل نشاطها، اضافة الى المهام الموكلة لها في الحفاظ على الأمن البحري ضد عمليات القرصنة والتهريب بكافة أنواعه .

وتأتي زيارة الوفد الاممي لمقر مصلحة خفر السواحل للاطلاع على احتياجات المصلحة واوجه الدعم المطلوب من الأجهزة والمعدات التي تمكنها من القيام بمهامها على الوجه الامثل.

حضر اللقاء مدير قطاع خفر السواحل في خليج عدن العميد عبدالرب عمر صالح, وعدد من قيادات المصلحة وممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.