شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : الجيش الوطني يأسر حوثيين في الجوف وينشر اعترافاتهم الخطيرة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علنت قوات الجيش اليمني اليوم الأحد، تحرير مواقع عسكرية وصفتها بالاستراتيجية في محافظة الجوف، شمال البلاد بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية.

وقال ركن تدريب المنطقة العسكرية السادسة، العميد الركن عبدالله الزوقري، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية استعادت مواقع عسكرية ذات أهمية استراتيجية، قريبة من منطقة بير المرازيق شرق محافظة الجوف، والخط الدولي الرابط بين محافظة الجوف ومأرب.

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وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر جماعة الحوثي .

وأكد الزوقري أن جماعة الحوثي أصبحت اليوم تعيش لحظاتها الأخيرة، نتيجة الضربات الموجعة والأليمة التي تلقتها وتكبدتها خلال الفترة الماضية.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فيديو لعدد من أسرى جماعة الحوثي ، الذين تم القبض عليهم في جبهة الجوف يدلون باعترافات خطيرة حول بعض المعارك.