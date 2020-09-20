شكرا لمتابعة خبر عن مصادر إعلامية .. تكشف عن مستجدات مشاورات جنيف بين وفدي الشرعية والحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر إعلامية عن مستجدات مشاورات جنيف بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي حول الأسرى والمعتقلين.

وقالت المصادر أن الفريقان يقومان بمراجعة قوائم تضم (1420 شخصا) قدمها الجانبان أمس السبت للإفراج عنهم كمرحلة أولى.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

واقعة غريبة : سعودية تغتصب طفلاً” وتوثّق الجريمة بالفيديو .. مقطع فجّر غضباً واسعاً بين السعوديين في المملكة مما شاهدوه! (شاهد)

شاهد : أول ظهور بالصوت والصورة للفنانة العمانية فخرية خميس بعد إصابتها بكورونا والسرطان .. فيديو أبكت فيه جميع العمانيين

شاهد بالصور : جثث الحوثيون مترامية في شعاب رحبة في مأرب بعد معارك عنيفة استمرات من الليل حتى الصباح

شاهد بالفيديو : لحظة الهجوم على سيارة السجن الذي فيها قتلة الشهيد الأغبري بعد خروجهم من المحكمة

“تمرين إباحي”! .. الفاشينيستا السعودية مودل روز تعلّم متابعيها كيف تحافظ على مؤخرتها!!

Advertisements

شاهدوا : اول تصريح الممثلة الشهيرة دانا جبر .. بعد التسريبات الاباحية لها (فيديو)

شاهد : فضيحة مدويةلـ’’ملكة جمال العراق‘‘ بصحبة رئيس الموساد داخل البيت الأبيض

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وبحسب المصادر فإن قائمة وفد الحكومة تضم اللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) و17 أجنبيا (12 سعوديا و 5 سودانيين) للإفراج عنهم في المرحلة الأولى.

وقد غادر الثلاثاء الفائت وفد جماعة الحوثي المفاوض، مطار صنعاء الدولي، متجها الى العاصمة السويسرية جنيف، على متن طائرة خاصة للمشاركة في مشاورات متقدمة مع الحكومة اليمنية المعترف بها، لتنفيذ الاتفاقات الموقعة بشأن ملف الاسرى والمحتجزين.