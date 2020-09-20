شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ عبدالله صعتر .. يبيح دم كل خاين من قبيلة مراد بفتوى جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر القيادي في حزب الإصلاح عبدالله صعتر، فتوى جديدة مثيرة للجدل، دعا فيها إلى أهدار دماء أبناء قبائل مراد في محافظة مأرب.

وقال صعتر في تغريدة على منصة “تويتر”، منذ يومين، “لن يستطيع الحوثي التقدم شبر واحد في مارب وخصوصا حدود قبيلة مراد الأبية إلا إذا حصلت خيانة من مشائخ مراد كما حصل في عمران من خيانة في ٢٠١٤ من قبل مشايخ حاشد الذين فتحو للحوثي الطريق”.

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وأضاف صعتر، “لذلك نحذر كل من تسول له نفسه من الخيانة وندعو لهدر دمه.”

وكان صعتر قد اثار جدلا واسعا لدى اليمنيين جراء فتوى أطلقها على وسائل الإعلام التابعة لقوات التحالف، بجواز قتل 24 مليون يمني ليعيش مليون فقط تحت شرعية الرئيس المستقيل “عبدربه منصور هادي” كحل لانتهاء الحرب التي يشنها التحالف على اليمن منذ 5 سنوات