شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي : يدعو التحالف الى نقل القوات إلى الجبهات والتدخل السريع لانقاذ المواطنين في الشمال والجنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاحد، دول التحالف العربي الى نقل القوات إلى الجبهات والتدخل السريع لانقاذ المواطنين في الشمال والجنوب.

وقال في بلاغ صادر عن اجتماع لهيئة رئاسة المجلس بحضور أمينه العام محافظ عدن الجديد أحمد لملس، أنه استوفى تسليم كافة الخطط والتصورات المطلوبة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض، بما في ذلك الفصل بين القوات بمحافظة أبين ونقلها إلى الجبهات، وكذلك نقل القوات العسكرية إلى خارج عدن.

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و طالب التحالف العربي بصفته الراعي لاتفاق الرياض، بممارسة ضغوطه لإلزام الطرف الآخر(في إشارة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها) بالاسراع في نقل القوات إلى الجبهات وتشكيل الحكومة.

و ناشد التحالف العربي والراعين الدوليين الممثلين بسفراء دول مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة إنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفثش، بالتدخل السريع لإنقاذ المواطنين من المجاعة والإرهاب الذي يمارس ضدهم في الجنوب والشمال، حد تعبيره.

ووقعت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض، برعاية سعودية، وبعد ذلك اتفقا الجانبان على الية لتسريع تنفيذه والبدء بتشكيل حكومة جديدة؛ لكنها لم ترى النور بعد.