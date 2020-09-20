شكرا لمتابعة خبر عن بعد استهداف مشايخ المحافظة من قبل طيران التحالف .. قبائل مارب تهدد بقلب الطاولة على رأس الامارات والسعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنكر مصدر قبلي بمحافظة مأرب الاستهداف المتعمد من قبل طيران التحالف للقيادات القبلية والعسكرية التابعة للجيش الوطني بشكل متعمد يؤكد لنا مدى قباحة التحالف وغدره بالشرعية وأبناء القبائل المأربيه .

وقال مصدر قبلي لـ’’سمابرس‘‘ الذي تحفظ عن ذكر اسمه مخافة استهدافه إن تكرار استهداف القيادات العسكرية والقبلية الموالية للشرعية من قبل طيران التحالف لم يعد امرا مقبولا وستكون عواقبه وخيمه على قوات التحالف .

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وأكد المصدر بأن قبائل مأرب التي قتل عدد من مشايخها امس السبت نتيجة للغدر والخيانة من قبل طيران التحالف السعودي الاماراتي لن تسكت ولن تقف مكتوفة الأيدي تجاه تلك الأفعال الغادرة والجبانة.

وأضاف لقد تعودنا على صمت الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي على جرائم التحالف بحق ابناء مارب لكنا لن نكون ضحايا لطائراتهم ولقمة سائغة لمخططاتهم القذره وردا على تلك الطعنات الغادرة سيكون مؤلم وقاسي .

ولم يبين المصدر القبلي ما نوعية الموقف الذي سيتم اتخاذه من قبلهم ؟ وكيف ؟

وكانت مصادر إعلامية أكدت استهداف طيران التحالف بغارات جوية عدد من مشايخ قبائل مأرب وممن تم الكشف عن مصيرهم من تلك القيادات القبلية هم :-

الشيخ - محمد علي العمري شيخ مشايخ قبيلة آل عامر في الجوبة

الشيخ - محمد علي الجناحي المرادي شيخ آل جناح.

الشيخ - منصور علي ناصر طريق المرادي؛ شيخ آل كثير.

الشيخ - ناصر علي مجيديع المرادي شيخ آل علي بن اسعد

الشيخ - نمران ناصر العبيدي.

الشيخ - محمد علي السالمي استشهدوا في جبل مراد اثناء المواجهات