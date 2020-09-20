شكرا لمتابعة خبر عن أمر ملكي عاجل .. بشأن وزارة سعودية مهمة داخل البلاد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًّا عاجلًا بشأن اختصاصات وزارة مهمة داخل البلاد.

وقرر الملك ’’سلمان‘‘ تحويل الإشراف على بعض الهيئات والجهات الحكومية من وزارة التجارة إلى جهات أخرى يحددها رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس الشؤون الاقتصادية، وإعادة هيكلة تلك الجهات.

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وشمل القرار كلًّا من الهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، والهيئة السعودية للمقاولين، والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، بالإضافة للهيئة السعودية للملكية الفكرية، ولجنة المساهمات العقارية.

وتضمن القرار تحويل إشراف مجلس إدارة تلك الجهات من وزير التجارة إلى رئيس يحدده لاحقًا رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس الشؤون الاقتصادية.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، مؤخرًا على تولي وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإشراف على الهيئة السعودية للمهندسين، بدلًا من وزارة التجارة، وأن يرأس وزير الشؤون البلدية، مجلس إدارة هيئة المهندسين، وذلك نظرًا لوجود صلة وثيقة بين “الهيئة” و”البلديات” في الاختصاصات والأهداف والبرامج.