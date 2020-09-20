شكرا لمتابعة خبر عن الأوضاع تشتعل على حدود سلطنة عمان .. توقعات باندلاع حرب في المهرة ضد القوات السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت الحدود العمانية - اليمنية، تطورات جديدة بعد اشتعال الأوضاع ضد القوات السعودية المتمركزة هناك، وسط توقعات باندلاع مواجهات مسلحة في المنطقة.

وحشدت القيادات القبلية في محافظة المهرة، لتظاهرات ضد القوات السعودية والإماراتية التي حولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية، فيما أكد ناشطون أن التظاهرات كانت مسلحة.

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وأدانت ’’لجنة الاعتصام السلمي‘‘ في المهرة، في بيان لها، ما وصفتها بالتجاوزات والانتهاكات المستمرة من قبل ما سمته بالاحتلال السعودي.

وطالب المتحدث باسم اللجنة، الحكومة اليمنية إلى الخروج عن صمتها "إزاء ما تفعله القوات السعودية من الإضرار بعمل المنافذ ومصلحة الجمارك، وإنشاء ثكنات عسكرية في المناطق الحدودية".

وأضافت اللجنة: أن "هذه الممارسات تُثقل كاهل المواطن في المنافذ الحدودية وتضر بدول الجوار، كما أدانت ما قالت إنها عمليات اختطاف وتعسف تمارسها القوات الإماراتية في حق المواطنين اليمنيين بمحافظة سقطرى.

جدير بالذكر أن قيادات قبلية مهرية طالبت من حكومة سلطنة عمان التدخل وإجبار القوات السعودية على فتح منفذ شحن الحدودي بين اليمن وعمان، خوفًا من تطور الأوضاع إلى اشتباكات مسلحة.

*الدرر الشامية