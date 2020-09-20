شكرا لمتابعة خبر عن لهذا السبب .. الزينبيات يطرقن الابواب على المواطنين في العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاجأ مواطنون في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بحملة نسوية تمر للبيوت لجمع التبرعات لجبهات الحوثي.

وقال أهالي من صنعاء، إن إحدى زينبيات الحوثي، قرعت عليهم الباب في ساعات الصباح الباكر تطلب منهم دفع مبالغ للمجهود الحربي تحت مبرر “الواحد يعمل لأخرته”.

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وأشاروا إلى أن المدعوه كانت تحمل أوراق معتمدة من جهات رسمية، تسمح لها المرور على بيوت العاصمة لجمع الدعم لجبهات الحوثي.

يذكر أن الحوثي يخوض معارك إنتحارية على أسوار محافظة مأرب، هلك على إثرها المئات من الشباب، ولا تزال مستمرة في إصرارها على دخول المحافظة.

ويرجح مراقبون أن الدوافع الحقيقية لجماعة الحوثي هي الأزمة الإقتصادية، التي يمرون بها خاصة مع توقف الدعم الذي إعتادوا الحصول عليه من إيران.