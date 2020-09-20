شكرا لمتابعة خبر عن خبير اقتصادي يمني : يكشف عن خطوة عاجلة لمواجهة انهيار الريال في البلاد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الخبير والاقتصادي اليمني مصطفى نصر، عن خطوة عاجلة يجب إتخاذها لمواجهة الانهيار المتسارع للعملة في البلاد.

وقال الخبير الاقتصادي في منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :

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تدخل ازمة انهيار الريال اليمني مربع خطير للغاية اذ تتعز حالة انعدام الثقة به الامر الذي يدفع الناس إلى التحول إلى شراء العملات الصعبة لاسيما اثناء الانتقال إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وهو الامر الذي يؤدي إلى سباق طردي فلكما زاد الطلب على العملات الصعبة كلما تفاقمت المشكلة أكثر.

وقال الخبير الاقتصادي، أنه يجب الإعلان عن عودة السعر القديم (ما قبل الانهيار الأخير) وبصورة عاجلة بحيث تصبح العملة بذات القيمة في كافة مناطق اليمن.