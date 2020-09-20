شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن أخطر خلية مسلحة في البحرين والكشف عن دولة عربية تقف ورائها .. فيديو وتفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت قناة ’’الإخبارية‘‘ السعودية، بأن وزارة الداخلية البحرينية، أحبطت مخططًا ضخمًا يستهدف أمن البحرين، وذلك بعد القبض على خلية قاسم سليماني التابعة لـ’’خلايا الأشطر‘‘ ذراع تيار الوفاء المدعوم من إيران.

وقالت مراسلة القناة من الشارع الذي كادت تقع فيه التفجيرات: إنه تم الكشف عن الخلية بعد إيجاد عبوة ناسفة على شارع البديع العام الذي يسكنه عددًا من البعثات الدبلوماسية والأجانب بشكل عام.

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وأضافت: أن العبوة حاولت استهداف وفد أجنبي قادم إلى البحرين في زيارة رسمية"، مؤكدةً أنه "تم القبض على أحد المتهمين والذهاب لمقر منزله القريب من البديع وإيجاد عدد من المواد المتفجرة ومواد أجنبية.

وأشارت المراسلة، إلى أن المتهم "اعترف بتلقيه تدريبات عسكرية خارج البحرين وتحديدًا في العراق من قِبل (حزب الله) العراقي، واعتراف أيضًا بالتخطيط لاغتيال شخصيات بحرينية وضرب المنشآت الحيوية".

وأختمت المراسلة، بأن "الخلية تضم 19 شخصًا، منهم تسعة هاربين في إيران، والآخرين في البحرين، وتم إلقاء القبض على آخر، اعتراف بالتخطيط لتفجير أنبوب نفط بمنطقة الهملة بواسطة عبوة متفجرة".

https://twitter.com/i/status/1307709203365101570