شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيين : يحرقون منازل وسيارات مواطنين بشكل كامل في البيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصيب عدد من الأطفال والنساء ودُمّر منزل بشكل كامل وأُحرق منزلان آخران، اليوم الأحد، جراء هجوم واسع وقصف عنيف شنته جماعة الحوثي على إحدى قرى مديرية الطفة بمحافظة البيضاء (وسط البلاد).

وقالت مصادر محلية، أن جماعة الحوثي داهمت صباح اليوم الأحد، قرية “المساوعة” بمنطقة “قاع الظفرين” بعشرات المسلحين تساندهم الأطقم والعربات العسكرية والدبابات وفقا للمصدر أونلاين.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

واقعة غريبة : سعودية تغتصب طفلاً” وتوثّق الجريمة بالفيديو .. مقطع فجّر غضباً واسعاً بين السعوديين في المملكة مما شاهدوه! (شاهد)

شاهد : أول ظهور بالصوت والصورة للفنانة العمانية فخرية خميس بعد إصابتها بكورونا والسرطان .. فيديو أبكت فيه جميع العمانيين

شاهد بالصور : جثث الحوثيون مترامية في شعاب رحبة في مأرب بعد معارك عنيفة استمرات من الليل حتى الصباح

شاهد بالفيديو : لحظة الهجوم على سيارة السجن الذي فيها قتلة الشهيد الأغبري بعد خروجهم من المحكمة

“تمرين إباحي”! .. الفاشينيستا السعودية مودل روز تعلّم متابعيها كيف تحافظ على مؤخرتها!!

شاهدوا : اول تصريح الممثلة الشهيرة دانا جبر .. بعد التسريبات الاباحية لها (فيديو)

Advertisements

شاهد : فضيحة مدويةلـ’’ملكة جمال العراق‘‘ بصحبة رئيس الموساد داخل البيت الأبيض

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضافت أن جماعة الحوثي حاصرت منزل “ناجي علوي المسوع” ومنازل إخوته، وقصفوا المنازل بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أسفر عن إصابة عدد من النساء والأطفال “لم نتمكن حتى اللحظة من معرفة عدد الإصابات”.

وأشارت المصادر إلى أن الحملة بعد قصف المنازل اقتحمت المنطقة واعتقلت “ناجي علوي المسوع”، بدعوى أنه مطلوب للجهات الأمنية واقتادته إلى جهة مجهولة، قبل أن تقوم بتفخيخ منزله وتفجيره، وإحراق منزلين اثنين لإخوانه.

وبحسب المصادر فإن جماعة الحوثي نفذت حملة اعتقالات طالت عدداً من أبناء القرية خلال المداهمة واحرقت سيارتين وفقا لمصدر يمن الغد.

يأتي هذا بعد أسبوع تقريبا من ارتكاب جماعة الحوثي جرائم وانتهاكات جسيمة في حق ابناء قرية “الزوب” بمديرية القريشية التابعة لقيفة برداع بالمحافظة ذاتها.