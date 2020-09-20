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عدن - ياسمين التهامي - وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح عليان يتفقد سير إمتحانات الفصل الدراسي الثاني بمركز التعليم المفتوح

لميس الأصبحي

تفقد وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح عليان المشرف على قطاع التعليم بالمحافظة عصر يومنا هذا الأحد الموافق 20/9/2020م سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠م بمركز التعليم المفتوح بالمهرة.

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جديد اب برس

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و خلال جولته بعدد من قاعات الامتحانات أشاد الوكيل بالاجراءات الاحترازية الصحية لتجنب جائحة كورونا والتي تمثلت بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب و لبس الكمامات والقفازات الطبية وكذلك اجراءات التعقيم و قياس درجة حرارة الطلاب والطالبات بالإضافة إلى تنظيم عملية الدخول والخروج إلى القاعات والتي قام بها المركز بالتنسيق مع مكتب الصحة بالمحافظة وبوجود فريق طبي طيلة فترة الامتحانات.





واستمع الوكيل صالح عليان من عمادة كلية التربية الدكتور عادل كرامة معيلي والدكتور سالم بن ناشي مدير مركز التعليم المفتوح إلى شرح حول سير الامتحانات والتي تقدم لها نحو 97 طالب وطالبة موزعون على أربعة قاعات امتحانية تضم سبعة تخصصات علوم قرآن و ادارة اعمال،محاسبه، لغه عربيه، دراسات اسلاميه، اجتماعيات، لغة إنجليزية وتطرق الحديث كذلك إلى أهم الصعوبات التي تواجه التعليم الجامعي واوضاع الطلاب القادمون من مديريات بعيدة والإعانة الدراسية المقدمة لهم من صندوق التنمية البشرية.

وأوضح د. سالم أحمد بن ناشي مدير مركز التعليم المفتوح أن الامتحانات ستستمر خلال الفتره من ١٣سبتمبر إلى ٢٧ سبتمبر ويصاحب سير عملية الامتحانات تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقرة من رئاسة الجامعة لمواجهه كوفيد 19.

من جانبه ثمن د. سالم بن ناشي، دعم السلطة المحلية بمحافظة المهرة لمركز التعليم المفتوح وفي مقدمتها أ. محمد علي ياسر محافظ المهرة وذلك بتقديم كافة التسهيلات إلى مركز التعليم المفتوح - المهرة .





رافق الوكيل في جولته بين القاعات أ. يعقوب الكحلاني رئيس قسم الرصد والتوثيق القائم بأعمال مسجل المركز بالتعليم المفتوح المهرة وأعضاء هيئة التدريس والكادر الوظيفي.