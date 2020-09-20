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عدن - ياسمين التهامي - بتمويل من الصندوق الاجتماعي ومؤسسة صلة للتنمية ...روافد يقدم ادوات صحية ووقائية للحد من كورونا لطلاب وطالبات مركز التعليم المفتوح

لميس الأصبحي تحت شعار "صحتك تهمنا" قام اليوم الأحد فريق روافد

٢٠٢٠ ضمن مشروع الحملات الوقائية ضد كوفيد١٩ بتوزيع كمامات وقائية وقفازات صحية و مشروبات باردة وعصائر ومياه صحية لطلاب وطالبات مركز التعليم المفتوح بالمهرة بتمويل من الصندوق الاجتماعي ومؤسسة صلة التنمية وتنفيذ جمعية رعاية طالب العلم الخيرية ومؤسسة الطبيب الزائر للتنمية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements

وطاف فريق روافد كل قاعات الامتحانات بتقديم الكمامات و معقمات ومشروبات كإجراء وقائي لضمان سلامة الطلاب والمشرفين على العملية الامتحانية من خطر احتمالية انتشار فيروس كورونا.

من جانبه قدم د. سالم أحمد بن ناشي مدير مركز التعليم المفتوح بالمهرة الشكر للجهات الداعمة والفريق المتطوع والمنفذ للمشروع في المساعدة بحماية الطلاب معا والتعاون على مجابهة فيروس كورونا والتصدي له. واوضح مدير مركز التعليم المفتوح بدات الامتحانات في المركز ١٣ سبتمبر و تنتهي في ٢٧سبتمبر ٢٠٢٠م وبلغ اجمالي عدد المتقدمين للإمتحانات للفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩_٢٠٢٠م ( ٩٧) طالب و طالبة مقسمين على مجموعتين جميعهم ملتزمين بالارشادات الوقائية وعملية التباعد الاجتماعي في القاعات مع ترك مسافة كافية بين طالب واخر و مراقبة تنظيم عملية الدخول و الخروج للحرم الجامعي بتنسيق مع مكتب الصحة بتوفير فريق طبي متخصص يقوم بقياس درجة حرارة الطلاب و توزيع كمامات قبل بدء أداء الامتحان.

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