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عدن - ياسمين التهامي - وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقوم بزيارة للجامعة الماليزية بإب

إب / محمد مزاحم

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين حازب

بزياره للجامعة الماليزية بمحافظة إب حيث كان في استقباله الكادر الإداري والأكاديمي للجامعة يتقدمهم رئيس مجلس امناء الجامعة الاستاذة قاهرة الهلالي..

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جديد اب برس

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خلال الزيارة طاف الوزير بحرم الجامعة واقسامها ومعاملها

#مشيداً بما شاهده من التجهيزات والوسائل التعليمية الحديثة التي وفرتها الجامعة قائلاً " #سعدنا وسررنا بما شاهدناه من الامكانات المتوفرة وهذا يعكس الإهتمام والدعم الكبير الذي تقدمه سيدة الاعمال قاهره الهلالي رئيس مجلس الامناء لرئاسة الجامعة شاكرين ومقدرين مالاحظناه من النجاحات التي وصلت إليها الجامعة رغم حداثة انشائها."



#مضيفاً " ان تخوض سيدة اعمال يمنية هذا المجال فهو عمل يستحق الاشادة والتقدير ."



#واكد حازب على ان وزارة التعليم العالي راضية كل الرضى عن الجامعة الماليزية وما تقدمه في مجال التعليم العالي..



#وفي الزيارة ترأس الوزير اجتماعاً ضم

رئيس مجلس أمناء الجامعة ورئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس

استمع فيه الى شرح تفصيلي من ادارة الجامعة لما تقدمه الجامعة من تعليم نوعي ومتميز من خلال التخصصات والاقسام الموجودة والتي

ترفد بها الجامعة المجتمع وسوق العمل .



#واستمع إلى الأفكار والانجازات التي حققتها الجامعة في الجوانب العلمية وما تنافس به بقية الجامعات .



#كما أشار حازب إلى أهمية الحفاظ على روح المنافسة القائمة بين



الجامعات في إب والتي تهدف في النهاية إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب بعيدا عن هدف المكاسب المادية.



#داعيا إدارة الجامعة بعدم الاكتفاء بما وصلت إليه بل عليهم بذل المزيد ومتابعة التقدم مشيدا بما لمسه من روح التوافق والانسجام بين إدارة الجامعة وكادرها الاكاديمي الذي يعكس صورة ايجابية عن الجامعة وماتقدمه ويخدم العملية التعليمية



#رافقه خلال الزياره

د. محمد ضيف الله مستشار الوزير

ا.محمود الصلوي مدير مكتب الوزير

دكتور فؤاد حسن عبدالرزاق مدير مركز تقنية المعلومات بالوزارة