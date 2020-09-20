شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اللبنانية "سيرين عبدالنور" تبهر جمهورها بصورها وأمير سعودي يهديها بدلة مرصعة بالألماس ويتقدم لخطبتها بعد مشاهدة الصور...شاهد. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‏أثارت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ إعجاب الجمهور بقصة شعرها الجديدة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت عبد النور في الصور بإطلالة جميلة جداً، مرتديةً فستاناً أحمر ساحر، بينما إعتمدت قصة شعر جديدة، وعلّقت على الصور بالقول:"يا حلاق اعملي غرة وفرحلي قلبي شي مرة تحرقص ابن الجيران يلي عيونو لبرا اشتقتلكن حبايبي شو رأيكن بالغرة ؟ شو صبايا بتعملوها"؟

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وتفاعل المتابعون مع إطلالتها هذه بشكل كبير، إذ حققت الصور عدد كبير من الإعجابات والتعليقات التي أثنت على جمالها وأنوثتها الطاغية.